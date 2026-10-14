Поблизу Наблуса під час нападу на оливковий гай загинув палестинець — The National

Палестинець Алі аль-Баззарі, 44-річний батько чотирьох дітей, загинув 7 жовтня під час нападу на оливковий гай поблизу Наблуса на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан. У момент нападу члени його родини перебували серед оливкових дерев.

Як повідомляє The National, двоюрідний брат загиблого Абдул Латіф аль-Баззарі заявив, що нападники, яких він назвав поселенцями, стріляли у членів родини, били їх металевими й дерев'яними предметами та кидали каміння. За його словами, поранення дістали восьмеро людей, двоє з них — вогнепальні; один із родичів досі перебуває в лікарні.

Збір оливок під загрозою

Офіційний сезон збирання оливок мав розпочатися в четвер, однак місцеві жителі почали виходити до гаїв заздалегідь через побоювання крадіжок урожаю. Видання пише, що від кінця вересня, коли люди почали повертатися до дерев, поселенці вбили двох палестинців, а ще багато людей зазнали поранень.

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Абдул Латіф аль-Баззарі назвав оливкові гаї важливою частиною палестинської ідентичності та господарства. За його словами, цього року погода сприяла врожаю і дерева рясно вродили, однак насильство ставить збір оливок під загрозу.

Поранені в Усаріні

У селі Усарін, південніше від Наблуса, 63-річна Варда Аделі також дістала поранення під час нападу, який її родина пов'язує з поселенцями. Родичі розповіли виданню, що її побили, коли вона поспішила до близьких, на яких напали біля невеликого гаю поруч із будинком.

Один із синів Аделі перебуває у відділенні інтенсивної терапії в Наблусі з тяжкою травмою голови після побиття металевим прутом, за словами родини. Інший син, Гассан Ахмед Аделі, має перелом плеча та травму спини. The National зазначає, що напади на родини аль-Баззарі та Аделі сталися в районах A і B, де Палестинська адміністрація має повний або частковий контроль.

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