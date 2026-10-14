韩国Art Center Nabi负责人卢素英决定，不就首尔高等法院在她与SK集团董事长崔泰源离婚案中判令向其支付9440亿韩元的裁决提出交叉上诉。最高法院现在将仅审理崔泰源的上诉，《韩国先驱报》报道。

交叉上诉期限

法律消息人士向该报表示，卢素英的律师未在周二到期的截止日期前提出交叉上诉。这意味着她不会寻求重新审查裁决中有关应分割财产或其分配方式的部分。

今年7月，首尔高等法院在重新审理最高法院发回的案件后，判令崔泰源向卢素英支付9440亿韩元现金。法院评估夫妻双方应分割的资产约为2.9万亿韩元。其中包括价值约2万亿韩元的SK股份，卢素英被判获得三分之一的财产。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

崔泰源的上诉

崔泰源于8月提出上诉，但后来将上诉金额缩小至2440亿韩元，实际上同意支付7000亿韩元。他的律师认为，在最高法院去年作出裁决后，卢素英获得三分之一资产的份额过高；该裁决不允许将据称与其父亲、前总统卢泰愚有关的300亿韩元秘密基金，计入她对共同资产的贡献。

崔泰源还反对将资产估值日期后SK股价的上涨纳入计算，并反对将其在2017年、婚姻破裂后购入的SK Siltron股份纳入财产。预计最高法院将在收到卢素英对崔泰源上诉书的答复后，指定一名法官审理此案。

关注我们在