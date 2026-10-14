Roh So-yeon, szefowa Art Center Nabi w Korei Południowej, zdecydowała się nie składać apelacji wzajemnej od orzeczenia Wysokiego Sądu w Seulu nakazującego wypłatę jej 944 mld wonów w sprawie rozwodowej z prezesem SK Group Chey Tae-wonem. Sąd Najwyższy rozpatrzy teraz wyłącznie apelację Cheya, informuje Korea Herald.

Termin na apelację wzajemną

Prawnicy Roh nie złożyli apelacji wzajemnej przed terminem, który upłynął we wtorek, poinformowały źródła prawne gazetę. Oznacza to, że nie będzie ona dążyć do ponownego rozpatrzenia części orzeczenia dotyczących majątku podlegającego podziałowi ani sposobu jego podziału.

W lipcu Wysoki Sąd w Seulu, po ponownym rozpatrzeniu sprawy przekazanej przez Sąd Najwyższy, nakazał Cheyowi wypłatę Roh 944 mld wonów w gotówce. Sąd oszacował majątek podlegający podziałowi między małżonków na około 2,9 bln wonów. Kwota ta obejmowała akcje SK o wartości około 2 bln wonów, a Roh przyznano jedną trzecią majątku.

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Apelacja Cheya

Chey złożył apelację w sierpniu, ale później ograniczył ją do 244 mld wonów, faktycznie zgadzając się na wypłatę 700 mld wonów. Jego prawnicy uważają, że jedna trzecia aktywów przyznana Roh jest zbyt duża po ubiegłorocznym orzeczeniu Sądu Najwyższego, który nie pozwolił uwzględnić jako jej wkładu we wspólny majątek podejrzewanego tajnego funduszu o wartości 30 mld wonów, powiązanego z jej ojcem, byłym prezydentem Roh Tae-woo.

Chey sprzeciwia się także uwzględnieniu wzrostu wartości akcji SK po dacie wyceny aktywów oraz włączeniu do majątku jego udziałów w SK Siltron, nabytych w 2017 roku po rozpadzie małżeństwa. Oczekuje się, że Sąd Najwyższy wyznaczy sędziego do rozpatrzenia sprawy po otrzymaniu odpowiedzi Roh na pismo apelacyjne Cheya.

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