Глава Art Center Nabi в Южной Корее Ро Со-ён решила не подавать встречную апелляцию на решение Высокого суда Сеула о выплате ей 944 млрд вон по делу о разводе с председателем SK Group Чхве Тхэ-воном. Теперь Верховный суд рассмотрит только апелляцию Чхве, сообщает Korea Herald.

Срок для встречной апелляции

Адвокаты Ро не подали встречную апелляцию до истечения срока во вторник, сообщили изданию юридические источники. Это означает, что она не будет добиваться пересмотра частей решения, касающихся имущества, подлежащего разделу, или порядка его распределения.

В июле Высокий суд Сеула после повторного рассмотрения дела, возвращенного Верховным судом, обязал Чхве выплатить Ро 944 млрд вон наличными. Суд оценил активы, подлежащие разделу между супругами, примерно в 2,9 трлн вон. В эту сумму вошли акции SK ориентировочной стоимостью 2 трлн вон, а Ро присудили одну треть имущества.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Апелляция Чхве

Чхве подал апелляцию в августе, но позднее сузил ее до 244 млрд вон, фактически согласившись с выплатой 700 млрд вон. Его адвокаты считают, что доля Ро в размере одной трети активов слишком велика после прошлогоднего решения Верховного суда, который не позволил учитывать в качестве ее вклада в совместные активы предполагаемый теневой фонд на 30 млрд вон, связанный с ее отцом — бывшим президентом Ро Тхэ-у.

Чхве также возражает против учета роста стоимости акций SK после даты оценки активов и включения в имущество его доли в SK Siltron, приобретенной в 2017 году после распада брака. Ожидается, что Верховный суд назначит судью для рассмотрения дела после получения ответа Ро на апелляционную жалобу Чхве.

Читай нас в