韩国仁川一家法院撤销了移民部门不延长一名来自俄罗斯、正在申请庇护者临时居留的决定。法院指出，该人士因多次参加反对俄罗斯对乌克兰发动的战争以及反对总统弗拉基米尔·普京的抗议活动，可能会受到俄罗斯联邦这一侵略国当局的不利关注，据《韩国先驱报》报道。

法院裁决

仁川地方法院撤销了仁川移民服务部门1月作出的决定。在移民机关决定不提出上诉后，该裁决已生效。这使申请人能够在其难民身份申请被重新审理期间留在韩国。

该人士于2018年11月抵达韩国，并于2019年首次申请获得难民认可。在该申请被拒绝后，申请人于1月提交了另一份申请，并请求获准在该国临时居留。

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外国代理人身份

申请人坚持认为，俄罗斯当局将其认定为所谓“外国代理人”，应成为重新评估庇护请求的依据。在俄罗斯联邦这一侵略国，获得境外支持或被认为受到外国影响的人可能被赋予这一身份。该身份伴随严格的行政要求，包括详细报告和强制检查。

法院指出，申请人参加了数百场反对战争、俄罗斯当局和普京的抗议活动，这些活动的照片被当地媒体和社交网络发布。法院还考虑到，俄罗斯当局识别并公开了申请人的个人社交媒体账户。

2024年，欧洲人权法院裁定，俄罗斯的外国代理人制度侵犯了相关权利，包括表达自由、结社自由以及受尊重私生活的权利。

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