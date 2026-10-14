Суд в Инчхоне, Южная Корея, отменил решение миграционной службы не продлевать временное пребывание заявителя из России, который просит убежища. Суд отметил, что человек может столкнуться с неблагоприятным вниманием со стороны властей Российской Федерации, государства-агрессора, из-за неоднократного участия в протестах против российской войны в Украине и президента Владимира Путина, сообщает Korea Herald.

Решение суда

Окружной суд Инчхона отменил январское решение Иммиграционной службы Инчхона. Решение вступило в силу после того, как миграционные органы решили не подавать апелляцию. Это позволяет заявителю оставаться в Южной Корее, пока его ходатайство о предоставлении статуса беженца будет рассматриваться повторно.

Человек приехал в Южную Корею в ноябре 2018 года и впервые подал заявление о признании беженцем в 2019 году. После отказа в удовлетворении этого ходатайства заявитель в январе подал еще одно ходатайство и попросил разрешение на временное пребывание в стране.

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Статус иностранного агента

Заявитель настаивал, что присвоение российскими властями статуса так называемого иностранного агента должно стать основанием для повторной оценки просьбы об убежище. В Российской Федерации, государстве-агрессоре, такой статус могут присвоить людям, получающим поддержку из-за рубежа или считающимся находящимися под иностранным влиянием. Он предусматривает значительные административные требования, в частности подробную отчетность и обязательные проверки.

Суд отметил, что заявитель участвовал в сотнях протестов против войны, российских властей и Путина, а фотографии с этих акций публиковались местными СМИ и в социальных сетях. Суд также учел, что российские власти идентифицировали и обнародовали личный аккаунт заявителя в социальных сетях.

В 2024 году Европейский суд по правам человека постановил, что российская система иностранных агентов нарушает права, в частности свободу выражения мнений, свободу объединений и право на уважение частной жизни.

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