Sąd w Inczonie w Korei Południowej uchylił decyzję służby imigracyjnej o nieprzedłużeniu tymczasowego pobytu wnioskodawcy z Rosji, który ubiega się o azyl. Sąd wskazał, że osoba ta może spotkać się z niekorzystną uwagą ze strony władz Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, z powodu wielokrotnego udziału w protestach przeciwko rosyjskiej wojnie w Ukrainie i prezydentowi Władimirowi Putinowi, informuje Korea Herald.

Orzeczenie sądu

Sąd Okręgowy w Inczonie uchylił styczniową decyzję Służby Imigracyjnej w Inczonie. Orzeczenie stało się prawomocne po tym, jak organy imigracyjne zdecydowały się nie wnosić apelacji. Pozwala to wnioskodawcy pozostać w Korei Południowej, podczas gdy jego wniosek o nadanie statusu uchodźcy będzie ponownie rozpatrywany.

Osoba przyjechała do Korei Południowej w listopadzie 2018 roku i po raz pierwszy złożyła wniosek o uznanie za uchodźcę w 2019 roku. Po odmowie uwzględnienia tego wniosku wnioskodawca w styczniu złożył kolejny wniosek i poprosił o zezwolenie na tymczasowy pobyt w kraju.

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Status zagranicznego agenta

Wnioskodawca nalegał, aby nadanie przez rosyjskie władze statusu tak zwanego zagranicznego agenta stało się podstawą do ponownej oceny prośby o azyl. W Federacji Rosyjskiej, państwie-agresorze, taki status może zostać nadany osobom otrzymującym wsparcie z zagranicy lub uznawanym za znajdujące się pod zagranicznym wpływem. Wiąże się on z istotnymi wymogami administracyjnymi, w tym szczegółową sprawozdawczością i obowiązkowymi kontrolami.

Sąd zauważył, że wnioskodawca uczestniczył w setkach protestów przeciwko wojnie, rosyjskim władzom i Putinowi, a zdjęcia z tych akcji publikowały lokalne media i media społecznościowe. Sąd uwzględnił również, że rosyjskie władze zidentyfikowały i ujawniły osobiste konto wnioskodawcy w mediach społecznościowych.

W 2024 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że rosyjski system zagranicznych agentów narusza prawa, w tym wolność wyrażania opinii, wolność zrzeszania się oraz prawo do poszanowania życia prywatnego.

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