以色列向希腊归还22件古代文物——《独立报》

以色列向希腊移交了22件从该国非法运出的古代文物。交接仪式在雅典国家考古博物馆举行。这是以色列首次归还希腊古物，《独立报》报道。

在雅典举行交接

希腊文化部长莉娜·门多尼从以色列文物管理局及其防盗部门负责人阿米尔·加诺尔手中接收了这些物品。她表示，此次移交开启了两国在保护文化遗产领域更紧密的合作。门多尼还强调，将文化物品归还原属国具有象征性和道德意义。

这些文物初步断代为约公元前700年至公元前320年。藏品包括一尊小型女性青铜雕像，以及陶器：细长的油瓶、双耳双柄陶罐和饮酒杯。这些器皿饰有神话场景和几何纹样。

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非法流通调查

希腊和以色列官员没有说明这些文物是在何种情况下在以色列被发现的，也没有说明它们究竟如何被非法运出希腊。以色列驻希腊大使普尼纳特·亚奈表示，这些物品是在以色列当局调查非法古物贸易期间被查获的。

此次移交正值雅典开展国际行动、寻求追回文化财产之际。希腊正寻求归还帕特农神庙雕塑，这些雕塑也被称为埃尔金大理石雕塑，19世纪初，托马斯·布鲁斯——第七代埃尔金伯爵——的代理人将其从卫城运走。目前，这些雕塑收藏于伦敦的大英博物馆。

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