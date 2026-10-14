Izrael zwrócił Grecji 22 starożytne artefakty — The Independent

Izrael przekazał Grecji 22 starożytne artefakty, które zostały nielegalnie wywiezione z kraju. Ceremonia przekazania odbyła się w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Atenach. Jest to pierwszy przypadek zwrotu przez Izrael greckich starożytności, informuje „The Independent”.

Przekazanie w Atenach

Grecka minister kultury Lina Mendoni odebrała przedmioty od Izraelskiego Urzędu ds. Starożytności oraz Amira Ganora, szefa jego jednostki ds. zapobiegania kradzieżom. Jak powiedziała, przekazanie zapoczątkowuje ściślejszą współpracę obu krajów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Mendoni podkreśliła również symboliczne i moralne znaczenie zwrotu obiektów kultury do kraju ich pochodzenia.

Artefakty są wstępnie datowane na okres od około 700 do 320 roku p.n.e. Kolekcja obejmuje małą brązową statuetkę kobiety, a także ceramiczne naczynia: smukłe flakony na olej, amfory z dwoma uchwytami oraz czary do picia. Naczynia ozdobiono scenami mitologicznymi i ornamentami geometrycznymi.

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Śledztwo w sprawie nielegalnego obrotu

Greccy i izraelscy urzędnicy nie ujawnili, w jakich okolicznościach artefakty odnaleziono w Izraelu ani w jaki dokładnie sposób zostały nielegalnie wywiezione z Grecji. Ambasador Izraela w Grecji Pninat Yanai oświadczyła, że przedmioty skonfiskowano podczas śledztwa izraelskich władz w sprawie nielegalnego handlu starożytnościami.

Przekazanie nastąpiło w czasie międzynarodowej kampanii Aten na rzecz odzyskania dóbr kultury. Grecja zabiega o zwrot rzeźb z Partenonu, znanych również jako marmury Elgina, które na początku XIX wieku agenci Thomasa Bruce'a, siódmego hrabiego Elgin, wywieźli z Akropolu. Obecnie rzeźby znajdują się w Muzeum Brytyjskim w Londynie.

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