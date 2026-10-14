Израиль вернул Греции 22 античных артефакта — The Independent

Израиль передал Греции 22 античных артефакта, которые были незаконно вывезены из страны. Церемония передачи состоялась в Национальном археологическом музее в Афинах. Это первый случай возвращения Израилем греческих древностей, сообщает The Independent.

Передача в Афинах

Министр культуры Греции Лина Мендони получила предметы от Управления древностей Израиля и руководителя его подразделения по противодействию кражам Амира Ганора. По ее словам, эта передача положила начало более тесному сотрудничеству двух стран в сфере защиты культурного наследия. Мендони также подчеркнула символическое и моральное значение возвращения культурных объектов в страну происхождения.

Артефакты предварительно датируются периодом примерно с 700 по 320 год до нашей эры. В коллекцию входят небольшая бронзовая статуэтка женщины, а также керамические сосуды: тонкие флаконы для масла, амфоры с двумя ручками и чаши для питья. Сосуды украшены мифологическими сценами и геометрическими орнаментами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование незаконного оборота

Греческие и израильские чиновники не сообщили, при каких обстоятельствах артефакты были обнаружены в Израиле и каким именно образом их незаконно вывезли из Греции. Посол Израиля в Греции Пнинат Янай заявила, что предметы были изъяты в ходе расследования израильских властей по делу о незаконной торговле древностями.

Передача состоялась на фоне международной кампании Афин по возвращению культурных ценностей. Греция добивается возвращения скульптур Парфенона, также известных как мраморы Элгина, которые в начале XIX века агенты Томаса Брюса, седьмого графа Элгина, вывезли с Акрополя. Сейчас эти скульптуры хранятся в Британском музее в Лондоне.

Читай нас в