澳大利亚参议院已将政府一项削减65岁及以上公民私人医疗保险优惠的法案从议程中撤下。联盟党、绿党和独立参议员杰奎·兰比联合支持了相关动议，ABC News报道。

该倡议原计划从明年4月起，降低年长澳大利亚人获得的私人医疗保险补贴金额。政府预计在四年内节省30亿澳元，并将这些资金投入老年护理领域的其他需求。

政府承诺再次提交法案

卫生部长马克·巴特勒表示，政府并未放弃这一政策，并打算在次日再次提交同一法案。他称，参议院的决定与为更好的老年护理服务提供资金的需要相违背。

影子卫生部长安妮·拉斯顿呼吁政府彻底放弃削减措施。联盟党此前表示将会在参议院阻止这项立法倡议，因此联邦政府原本指望获得绿党的支持。

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绿党要求对养老金领取者给予豁免

绿党领袖戴维·舒布里奇指出，该党支持减少私人医疗保险优惠，但反对将这些变化适用于养老金领取者。他表示，如果养老金领取者获豁免于削减，绿党可能会支持该法案。

根据ABC此前公布的数据，预计节省金额中约16亿澳元将专门来自削减养老金领取者的优惠。参议员杰奎·兰比表示，老年人已经在私人保险上花费大量资金，可能面临在食品开支与医疗保障之间作出选择。

政府还受到各州和领地、老年护理行业以及私人保险业的批评，它们认为这些变化可能加重公共医疗系统的负担。与此同时，许多卫生经济学家支持这项倡议，认为其对系统的影响微不足道。

在为该法案辩护时，马克·巴特勒表示，变化将导致4.4万人放弃私人保险。本周根据《信息自由法》公布的卫生部分析预计，到本十年末，这类人群的总数可能达到7.8万人。

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