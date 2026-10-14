在美国，总统唐纳德·特朗普在俄亥俄州的一场竞选集会上表示，美国在将伊朗领导层作为目标时可能做得太过头了。他说，华盛顿很难弄清如今究竟该与伊朗的谁进行谈判。

据Dawn报道，特朗普还表示，据称没有人想担任伊朗总统一职。与此同时，自2024年7月起，马苏德·佩泽希齐扬一直担任该国总统。

关于中国和俄罗斯的声明

特朗普还表示，他不相信中国和俄罗斯会向伊朗提供帮助，因为在他看来，这些国家有太多东西要失去。他在Truth Social的一篇帖子中指出，即使存在这种支持，其程度也非常低，美国会很快得知此事。

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据该媒体报道，在有消息称中国和俄罗斯机构可能向伊朗提供情报、用于袭击美国军人后，特朗普面临压力。今年7月，他还曾表示不相信中国和俄罗斯向伊朗出售武器，并警告称，这对它们来说将是“非常糟糕”的事。

莫斯科和北京的立场

俄罗斯这一侵略国与中国同伊朗关系密切，但据Dawn报道，两国一直避免直接卷入中东战争。这场战争始于2月28日美国和以色列发动的打击之后。俄罗斯向伊朗运送了人道主义援助，但没有宣布任何其他具体支持。

克里姆林宫否认了美国媒体的报道，即所谓向伊朗提供了机密数据，包括美国军舰和飞机在该地区的位置。中国谴责了美国和以色列的打击，同时批评伊朗袭击波斯湾国家以及封锁霍尔木兹海峡。

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