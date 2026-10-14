В США президент Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Огайо заявил, что Соединённые Штаты могли зайти слишком далеко, нацелившись на руководство Ирана. Он сказал, что Вашингтону сложно понять, с кем именно теперь вести переговоры в Иране.

Как сообщает Dawn, Трамп также заявил, что якобы никто не хочет занимать должность президента Ирана. В то же время президентом страны с июля 2024 года является Масуд Пезешкиан.

Заявления о Китае и России

Отдельно Трамп заявил, что не верит в помощь Ирану со стороны Китая и России, поскольку, по его мнению, этим странам есть слишком много чего терять. В публикации в Truth Social он отметил: если такая поддержка и существует, то она находится на очень низком уровне, а США быстро узнали бы о ней.

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По данным издания, Трамп оказался под давлением после сообщений о том, что китайские и российские структуры могли передавать Ирану разведданные для атак на американских военных. В июле он также говорил, что не верит в продажу Китаем и Россией оружия Ирану, и предупреждал, что это было бы для них «очень плохо».

Позиции Москвы и Пекина

Россия, государство-агрессор, и Китай имеют тесные связи с Ираном, но, по данным Dawn, воздерживались от непосредственного вовлечения в войну на Ближнем Востоке, начавшуюся после американо-израильских ударов 28 февраля. Россия направляла Ирану гуманитарную помощь, однако не объявляла о какой-либо иной конкретной поддержке.

Кремль отрицал сообщения американских СМИ о якобы передаче Ирану секретных данных, в частности о расположении американских военных кораблей и самолётов в регионе. Китай осудил удары США и Израиля, одновременно критикуя иранские атаки на страны Персидского залива и блокирование Ормузского пролива.

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