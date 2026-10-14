W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump podczas wiecu wyborczego w stanie Ohio oświadczył, że USA mogły posunąć się za daleko, obierając za cel przywództwo Iranu. Powiedział, że Waszyngtonowi trudno jest zrozumieć, z kim dokładnie ma teraz prowadzić negocjacje w Iranie.

Jak informuje Dawn, Trump stwierdził również, że rzekomo nikt nie chce objąć stanowiska prezydenta Iranu. Jednocześnie prezydentem kraju od lipca 2024 roku jest Masud Pezeszkian.

Wypowiedzi o Chinach i Rosji

Osobno Trump oświadczył, że nie wierzy w pomoc dla Iranu ze strony Chin i Rosji, ponieważ, jego zdaniem, kraje te mają zbyt wiele do stracenia. We wpisie na Truth Social zaznaczył, że jeśli takie wsparcie istnieje, to jest ono na bardzo niskim poziomie, a USA szybko by się o nim dowiedziały.

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Według publikacji Trump znalazł się pod presją po doniesieniach, że chińskie i rosyjskie struktury mogły przekazywać Iranowi dane wywiadowcze na potrzeby ataków na amerykańskich wojskowych. W lipcu mówił również, że nie wierzy w sprzedaż broni Iranowi przez Chiny i Rosję, oraz ostrzegał, że byłoby to dla nich „bardzo złe”.

Stanowiska Moskwy i Pekinu

Rosja, państwo-agresor, i Chiny utrzymują bliskie relacje z Iranem, ale, według Dawn, powstrzymywały się od bezpośredniego zaangażowania w wojnę na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się po amerykańsko-izraelskich uderzeniach 28 lutego. Rosja wysyłała Iranowi pomoc humanitarną, jednak nie ogłaszała innego konkretnego wsparcia.

Kreml zaprzeczał doniesieniom amerykańskich mediów o rzekomym przekazaniu Iranowi tajnych danych, w tym informacji o rozmieszczeniu amerykańskich okrętów wojennych i samolotów w regionie. Chiny potępiły uderzenia USA i Izraela, jednocześnie krytykując irańskie ataki na państwa Zatoki Perskiej oraz blokadę Cieśniny Ormuz.

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