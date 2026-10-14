日本大阪府超过9000公里的供水管道已超过40年的规定使用年限。截至2024财年，这占仍在使用的管网约36%——为日本47个都道府县中最高水平，《日本时报》报道。

管网更换落后于需求

该问题也涉及由大阪府政府管理的区域污水管网。其总长度为573公里，覆盖多个市町村，其中包括寝屋川流域。日本首个区域污水处理项目于1965财年在这里启动。

约86公里的管网，即约15%，已经超过50年的规定使用年限。另有171公里，即约30%，已使用40至50年。这增加了对检查和维护的需求。

由于人力和资金限制，管道的快速更换被认为几乎不可能。大阪府下水道管理部门建设科的一名代表表示，即使在10年内每年更换8公里管道，也将是一项非常困难的任务。

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暴雨和地震期间的风险

旧铸铁管尤其容易受到地震冲击的影响，尽管超过规定使用年限并不意味着会立即发生事故或泄漏。这些管道应更换为带有抗震接头的球墨铸铁管或钢管。截至2023财年末，大阪市仅改造了约35%的管网。

6月26日强降雨期间，大阪市住之江区的住之江泵站全部6台大型水泵被淹。市政府调查发现，水是通过地下排水渠与泵房之间橡胶连接处的破裂进入室内的。

该站全面修复的预计费用约为300亿日元。预计工程将持续三年半，并于2029财年末完成。在此之前，包括生野、阿倍野、平野、东住吉、住吉和住之江地区在内，发生内涝的风险将持续升高。

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