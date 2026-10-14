W prefekturze Osaka w Japonii ponad 9 tysięcy kilometrów rur wodociągowych przekroczyło normatywny okres eksploatacji wynoszący 40 lat. W roku fiskalnym 2024 stanowiło to około 36% nadal użytkowanej sieci — najwyższy wskaźnik wśród 47 prefektur kraju, podaje The Japan Times.

Wymiana sieci nie nadąża za potrzebami

Problem dotyczy także regionalnej sieci kanalizacyjnej zarządzanej przez władze prefektury. Jej łączna długość wynosi 573 kilometry i obejmuje kilka gmin, w tym dorzecze rzeki Neyagawa. Prace nad pierwszym w Japonii regionalnym projektem kanalizacyjnym rozpoczęły się tu w roku fiskalnym 1965.

Około 86 kilometrów sieci, czyli około 15%, już przekroczyło normatywny okres eksploatacji wynoszący 50 lat. Kolejne 171 kilometrów, czyli około 30%, jest użytkowanych od 40 do 50 lat. Zwiększa to potrzebę inspekcji i konserwacji.

Szybka wymiana rurociągów jest uznawana za niemal niemożliwą ze względu na ograniczenia kadrowe i finansowe. Przedstawiciel działu budowlanego prefekturalnego zarządu kanalizacji oświadczył, że nawet wymiana ośmiu kilometrów rur rocznie przez 10 lat byłaby bardzo trudnym zadaniem.

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Ryzyko podczas ulew i trzęsień ziemi

Stare rury żeliwne są szczególnie podatne na wstrząsy sejsmiczne, choć przekroczenie normatywnego okresu eksploatacji nie oznacza natychmiastowej awarii ani wycieku. Mają zostać zastąpione rurami z żeliwa sferoidalnego lub stali z odpornymi sejsmicznie połączeniami. Na koniec roku fiskalnego 2023 w mieście Osaka zmodernizowano jedynie około 35% sieci.

26 czerwca, podczas intensywnych opadów, na przepompowni Suminoe w dzielnicy Suminoe w Osace zalane zostało wszystkich sześć dużych pomp. Miejskie dochodzenie wykazało, że woda dostała się do pomieszczenia przez pęknięcie gumowego połączenia między podziemnym kanałem odwadniającym a pompownią.

Szacowany koszt pełnej odbudowy stacji wynosi około 30 miliardów jenów. Prace mają potrwać trzy i pół roku i zakończyć się pod koniec roku fiskalnego 2029. Do tego czasu utrzyma się podwyższone ryzyko podtopień, w tym w rejonach Ikuno, Abeno, Hirano, Higashisumiyoshi, Sumiyoshi i Suminoe.

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