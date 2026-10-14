В префектуре Осака в Японии более 9 тысяч километров водопроводных труб превысили нормативный срок эксплуатации в 40 лет. По состоянию на 2024 финансовый год это составляло около 36% сети, которая все еще используется, — самый высокий показатель среди 47 префектур страны, сообщает The Japan Times.

Замена сетей отстает от потребностей

Проблема также касается региональной канализационной сети, которой управляют власти префектуры. Ее общая протяженность составляет 573 километра, и она охватывает несколько муниципалитетов, в частности бассейн реки Неягава. Работы над первым в Японии региональным канализационным проектом здесь начались в 1965 финансовом году.

Около 86 километров сети, или примерно 15%, уже превысили нормативный срок эксплуатации в 50 лет. Еще 171 километр, то есть около 30%, используется от 40 до 50 лет. Это увеличивает потребность в инспекциях и техническом обслуживании.

Быстрая замена трубопроводов считается почти невозможной из-за кадровых и финансовых ограничений. Представитель строительного подразделения управления канализации префектуры заявил, что даже замена восьми километров труб в год в течение десяти лет была бы очень сложной задачей.

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Риски во время ливней и землетрясений

Старые чугунные трубы особенно уязвимы к сейсмическим толчкам, хотя превышение нормативного срока службы не означает немедленную аварию или утечку. Их должны заменить трубами из высокопрочного чугуна или стали с сейсмостойкими соединениями. По состоянию на конец 2023 финансового года в городе Осака модернизировали лишь около 35% сети.

26 июня во время сильных осадков на насосной станции Суминое в одноименном районе Осаки были затоплены все шесть крупных насосов. Городское расследование установило, что вода попала в помещение через разрыв резинового соединения между подземным водоотводным каналом и насосным помещением.

Ожидаемая стоимость полного восстановления станции составляет около 30 миллиардов иен. Работы, по прогнозу, продлятся три с половиной года и завершатся в конце 2029 финансового года. До этого времени повышенный риск подтоплений будет сохраняться, в частности в районах Икуно, Абено, Хирано, Хигасисумиёси, Сумиёси и Суминое.

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