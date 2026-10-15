Мерц выступил против передачи замороженных активов РФ под контроль США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что замороженные российские активы, находящиеся в Европе, должны оставаться под контролем европейских стран.

По его словам, именно Европа должна самостоятельно решать, как ими распоряжаться.

Мерц прокомментировал предложение передать часть российских суверенных активов под контроль США для содействия мирным переговорам по прекращению войны в Украине.

«Это активы, которые заморожены в Европе, и они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и мы принимаем по этому поводу решение», — подчеркнул немецкий канцлер.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа предложила ЕС передать часть замороженных российских активов в финансовую структуру под контролем Вашингтона.

Источник: Financial Times

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала государства-члены и страны-наблюдатели принять меры для направления замороженных российских государственных активов на выплату компенсаций Украине и украинским жертвам.

В Эстонии генеральный секретарь Министерства иностранных дел Йонатан Весевиов заявил, что замороженные активы Российской Федерации — государства-агрессора — следует использовать в интересах Украины. Одной из главных дипломатических целей Эстонии он назвал введение международных мер, которые будут иметь для России необратимые последствия.

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