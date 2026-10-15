Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отвергла обвинения в шпионаже, выдвинутые Россией, государством-агрессором, после задержания на Сахалине японского журналиста Юки Имаи. Как сообщает The Moscow Times, российская сторона утверждает, что корреспондент газеты Hokkaido Shimbun действовал в интересах японской разведки.

Обвинения ФСБ

ФСБ России заявила, что Имаи собирал и хранил информацию об оборонных возможностях страны для разведывательных целей. По версии спецслужбы, эти сведения якобы могли быть использованы против безопасности России.

Такаити заявила журналистам, что утверждения о работе репортера на японскую разведку не соответствуют действительности. Она добавила, что обстоятельства задержания Имаи в настоящее время остаются не до конца известными.

Реакция Токио

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сообщил, что японская сторона не могла связаться с Имаи и узнала о его задержании только после официального уведомления Москвы.

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Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России в Токио Николая Ноздрева, чтобы выразить протест. В ответ дипломат заявил, что японские спецслужбы якобы привлекают частных лиц, в том числе аккредитованных в России журналистов, к сбору засекреченной информации.

Премьер-министр Японии заявила, что Токио сосредоточится на защите граждан Японии. В Hokkaido Shimbun отметили, что безопасность их корреспондента является главным приоритетом.

Дополнительный контекст

Задержание Имаи произошло на фоне длительных разногласий между Россией и Японией, которые до сих пор не заключили формальный мирный договор после Второй мировой войны из-за территориального спора о Курильских островах, которые Япония называет Северными территориями.

За несколько дней до этого японские правоохранители в Осаке задержали 28-летнего гражданина России, связанного с международной группировкой программ-вымогателей Qilin, и экстрадировали его в Германию для рассмотрения дела о киберпреступлениях.

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