Президент США Дональд Трамп планирует предложить российскому диктатору Владимиру Путину новые выгодные для Кремля условия, если Москва выполнит требование Вашингтона о перемирии с Украиной.

Как удалось узнать журналистам, украинские и европейские чиновники возмущены недавними действиями и решениями Трампа.

По мнению политиков в Киеве и Брюсселе, президент США выбрал неверный подход к мирным переговорам. Они уверены, что положить конец войне можно только путем усиления давления на Россию, а не на Украину.

Украина и ЕС также знают, что Путин использует любую экономическую поддержку со стороны США для пополнения российского военного бюджета и продолжения боевых действий.

14 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за предложения Трампа покупать дизельное топливо у России.

«Жаль, что мы теряем сильного партнера... Мы не можем быть слабыми. Иначе мы не сможем выжить», — подчеркнул Зеленский.

Однако проблема заключается в том, что пока Трамп не собирается останавливаться в своих попытках «задобрить» главу Кремля.

Инсайдеры в Белом доме сообщили СМИ, что американский президент планирует снизить интенсивность боевых действий между Россией и Украиной, а затем предложить Путину новые соглашения.

Согласно данным источников, они будут предусматривать экономические и политические преимущества для России в обмен на соблюдение более длительного прекращения огня с Украиной. О чем конкретно идет речь — пока не раскрывается.

Об этом сообщается со ссылкой на The Wall Street Journal.

Трамп объяснил, почему избегает называть Путина диктатором.

Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.

Маск и Трамп бросили Украину на растерзание России — The Telegraph

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

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