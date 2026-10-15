В Румынии разыскивают экипаж судна, подвергшегося нападению со стороны россиян — Sky News

14–15 октября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии и нанесли удары по двум иностранным судам в территориальных водах страны.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан. По его словам, атака произошла, когда суда стояли на якоре в Чёрном море недалеко от устья Дунайского канала.

В результате попаданий дронов загорелись два танкера:

Wine Trader (под флагом Сан-Марино) — спасатели спасли 5 членов экипажа, ещё 7 человек в настоящее время числятся пропавшими без вести;

Yara J (под флагом Коморских островов) — судно перевозило нефть и химические вещества, экипаж был эвакуирован.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Источник: Sky News.

В территориальных водах Румынии поздно вечером 14 октября загорелось торговое судно, стоявшее на якоре. Экипаж был эвакуирован, сообщили румынские власти.

С начала октября у побережья Румынии и Болгарии были поражены пять коммерческих судов. Обе страны являются членами НАТО. Поражение судов зафиксировали в Чёрном море у побережья этих двух государств Альянса. Около 23 моряков погибли или числятся пропавшими без вести.

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