在南非，执政党非洲人国民大会（ANC）支持工会联合会Cosatu在地方选举前不在ANC与南非共产党（SACP）的冲突中选边站的决定。TimesLIVE报道，该决议是在Cosatu第15届全国代表大会第二次会议上通过的；此前的会议于上个月中断后，本次会议得以恢复举行。

工会成员保有选择权

该决议呼吁联合会成员在选举中支持作为政治联盟组成部分的ANC和SACP。实际上，Cosatu允许其成员自行决定在关系已趋于紧张的两方伙伴中投票支持谁。

ANC全国主席格韦德·曼塔谢对Sunday Times表示，该党对这一决定感到满意。他说，这是正确的一步。

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分歧原因

由总书记索利·马派拉领导的SACP决定脱离联盟单独参加选举。该党对ANC决定将民主联盟和自由阵线加党纳入民族团结政府感到不满。

这场争端使Cosatu陷入困境，因为该联合会拥有近200万名成员。该联合会此前曾在选举中支持ANC，但其部分组织已经确定了自己的立场。

工会立场

全国教育、卫生及相关行业工人工会Nehawu正式支持SACP参加即将举行的选举。与此同时，南非民主教师工会Sadtu、警察和监狱工作人员工会Popcru，以及全国矿工工会NUM的一部分成员公开表示，打算继续支持ANC。

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