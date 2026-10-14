ANC poparł neutralność Cosatu w sporze z Komunistyczną Partią RPA — TimesLIVE
W Republice Południowej Afryki rządzący Afrykański Kongres Narodowy (ANC) poparł decyzję federacji związkowej Cosatu, by nie opowiadać się po żadnej ze stron w konflikcie między ANC a Komunistyczną Partią Południowej Afryki (SACP) przed wyborami lokalnymi. TimesLIVE podaje, że rezolucję przyjęto na drugim posiedzeniu 15. krajowego kongresu Cosatu, wznowionego po zerwaniu poprzedniego posiedzenia w ubiegłym miesiącu.
Członkom związków pozostawiono wybór
Rezolucja wzywa członków federacji do poparcia w wyborach zarówno ANC, jak i SACP jako elementów sojuszu politycznego. W praktyce Cosatu pozwoliła swoim członkom samodzielnie zdecydować, na którego z dwóch partnerów, których relacje się zaostrzyły, głosować.
Krajowy przewodniczący ANC Gwede Mantashe powiedział Sunday Times, że partia jest zadowolona z tej decyzji. Jego zdaniem jest to właściwy krok.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Przyczyna rozbieżności
SACP, kierowana przez sekretarza generalnego Solly’ego Mapailę, zdecydowała się wystartować w wyborach oddzielnie od sojuszu. Partia była niezadowolona z decyzji ANC o włączeniu Sojuszu Demokratycznego i Freedom Front Plus do rządu jedności narodowej.
Spór postawił Cosatu w trudnej sytuacji, ponieważ federacja ma prawie 2 mln członków. Wcześniej popierała ANC w wyborach, jednak część jej organizacji już określiła własne stanowiska.
Stanowiska związków zawodowych
Krajowy Związek Pracowników Edukacji, Zdrowia i Branż Pokrewnych Nehawu oficjalnie poparł SACP w nadchodzących wyborach. Jednocześnie Południowoafrykański Demokratyczny Związek Nauczycieli Sadtu, Związek Pracowników Policji i Więziennictwa Popcru, a także część Krajowego Związku Górników NUM publicznie zadeklarowały zamiar pozostania przy ANC.