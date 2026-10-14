В ЮАР правящий Африканский национальный конгресс (АНК) поддержал решение профсоюзной федерации Cosatu не занимать чью-либо сторону в конфликте между АНК и Коммунистической партией Южной Африки (SACP) накануне местных выборов. TimesLIVE сообщает, что резолюцию приняли на втором заседании 15-го национального конгресса Cosatu, которое возобновили после срыва предыдущего заседания в прошлом месяце.

Членам профсоюзов оставили выбор

Резолюция призывает членов федерации поддержать на выборах и АНК, и SACP как составляющие политического альянса. Фактически Cosatu позволила своим членам самостоятельно решать, за кого голосовать из двух партнеров, отношения между которыми обострились.

Национальный председатель АНК Гведе Манташе заявил Sunday Times, что партия довольна таким решением. По его словам, это правильный шаг.

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Причина разногласий

SACP во главе с генеральным секретарем Солли Мапайлой решила участвовать в выборах отдельно от альянса. Партия была недовольна решением АНК включить Демократический альянс и Freedom Front Plus в правительство национального единства.

Спор поставил Cosatu в сложное положение, поскольку федерация насчитывает почти 2 млн членов. Ранее она поддерживала АНК на выборах, однако часть ее организаций уже определилась с собственными позициями.

Позиции профсоюзов

Национальный союз работников образования, здравоохранения и смежных отраслей Nehawu официально поддержал SACP на предстоящих выборах. В то же время Южноафриканский демократический союз учителей Sadtu, Профсоюз работников полиции и тюрем Popcru, а также часть Национального союза горняков NUM публично заявили о намерении остаться с АНК.

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