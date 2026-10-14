W Pakistanie prezydent Asif Ali Zardari wezwał USA i Iran do powściągliwości oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Islamabadzkiego Memorandum o Porozumieniu. Według Anadolu Agency, jest to ramowe porozumienie dotyczące uregulowania konfliktu na Bliskim Wschodzie, osiągnięte w czerwcu.

Wezwanie do dialogu

Zardari oświadczył, że różnice należy rozwiązywać poprzez dialog i dyplomację. Podkreślił także znaczenie bezpiecznej żeglugi przez Cieśninę Ormuz i Morze Czerwone.

Według kancelarii prezydenta Pakistanu wyraził on głębokie zaniepokojenie nasileniem napięć w Zatoce Perskiej, w tym atakami na ruch morski, obiekty energetyczne i infrastrukturę krytyczną. Zardari zaznaczył, że konflikt stwarza poważne wyzwania dla stabilności regionalnej, globalnego bezpieczeństwa energetycznego, handlu i łańcuchów dostaw.

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Prezydent podkreślił również potrzebę poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw.

Spotkanie z rosyjskim ministrem

Oświadczenie złożono w Islamabadzie podczas spotkania z ministrem spraw wewnętrznych Rosji, państwa-agresora, Władimirem Kołokolcewem. Przybył on do Pakistanu z czterodniową oficjalną wizytą, która była pierwszą wizytą szefa rosyjskiego MSW w tym południowoazjatyckim kraju.

Osobno Kołokolcew przeprowadził rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych Pakistanu Mohsinem Naqvim na temat zwalczania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, ekstremizmu, nielegalnego handlu bronią i narkotykami, a także cyberprzestępczości. Wśród nich były oszustwa telefoniczne, phishing oraz kryptowalutowe piramidy finansowe.

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