У Пакистані президент Асіф Алі Зардари закликав США та Іран до стриманості й виконання зобов’язань за Ісламабадським меморандумом про взаєморозуміння. За даними Anadolu Agency, це рамкова угода щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході, якої досягли у червні.

Заклик до діалогу

Зардари заявив, що розбіжності слід розв’язувати шляхом діалогу та дипломатії. Він також наголосив на важливості безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та Червоне море.

За інформацією канцелярії президента Пакистану, він висловив глибоке занепокоєння посиленням напруженості в Перській затоці, зокрема атаками на морський рух, енергетичні об’єкти та критичну інфраструктуру. Зардари зазначив, що конфлікт створює серйозні виклики для регіональної стабільності, глобальної енергетичної безпеки, торгівлі й ланцюгів постачання.

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Президент також наголосив на необхідності поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх держав.

Зустріч із російським міністром

Заяву було зроблено в Ісламабаді під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Росії, держави-агресора, Володимиром Колокольцевим. Він прибув до Пакистану з чотириденним офіційним візитом, який став першим візитом глави МВС Росії до цієї південноазійської країни.

Окремо Колокольцев провів переговори з міністром внутрішніх справ Пакистану Мохсіном Накві щодо протидії організованій злочинності, тероризму, екстремізму, незаконному обігу зброї та наркотиків, а також кіберзлочинам. Серед них були телефонне шахрайство, фішинг і криптовалютні фінансові піраміди.

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