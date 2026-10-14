在巴基斯坦，总统阿西夫·阿里·扎尔达里呼吁美国和伊朗保持克制，并履行《伊斯兰堡谅解备忘录》规定的义务。据阿纳多卢通讯社报道，这是一项于6月达成的、旨在解决中东冲突的框架协议。

呼吁对话

扎尔达里表示，分歧应通过对话和外交途径解决。他还强调了确保霍尔木兹海峡和红海航行安全的重要性。

据巴基斯坦总统府消息，他对波斯湾紧张局势加剧表示深切关切，其中包括针对海上交通、能源设施和关键基础设施的袭击。扎尔达里指出，冲突对地区稳定、全球能源安全、贸易和供应链构成严重挑战。

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总统还强调，有必要尊重所有国家的主权和领土完整。

会见俄罗斯部长

该声明是在伊斯兰堡与俄罗斯——侵略国——内务部长弗拉基米尔·科洛科利采夫会晤期间作出的。他对巴基斯坦进行了为期四天的正式访问，这是俄罗斯内务部长首次访问这个南亚国家。

此外，科洛科利采夫与巴基斯坦内务部长穆赫辛·纳克维举行会谈，讨论打击有组织犯罪、恐怖主义、极端主义、非法武器和毒品交易以及网络犯罪。其中包括电话诈骗、网络钓鱼和加密货币金融传销。

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