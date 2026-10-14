В Пакистане президент Асиф Али Зардари призвал США и Иран к сдержанности и выполнению обязательств по Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании. По данным Anadolu Agency, это рамочное соглашение об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, которого достигли в июне.

Призыв к диалогу

Зардари заявил, что разногласия следует решать путем диалога и дипломатии. Он также подчеркнул важность безопасного судоходства через Ормузский пролив и Красное море.

По информации канцелярии президента Пакистана, он выразил глубокую обеспокоенность усилением напряженности в Персидском заливе, в частности атаками на морское движение, энергетические объекты и критическую инфраструктуру. Зардари отметил, что конфликт создает серьезные вызовы для региональной стабильности, глобальной энергетической безопасности, торговли и цепочек поставок.

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Президент также подчеркнул необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств.

Встреча с российским министром

Заявление было сделано в Исламабаде во время встречи с министром внутренних дел России, государства-агрессора, Владимиром Колокольцевым. Он прибыл в Пакистан с четырехдневным официальным визитом, который стал первым визитом главы МВД России в эту южноазиатскую страну.

Отдельно Колокольцев провел переговоры с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Накви о противодействии организованной преступности, терроризму, экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, а также киберпреступлениям. Среди них были телефонное мошенничество, фишинг и криптовалютные финансовые пирамиды.

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