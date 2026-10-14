Международный валютный фонд на ежегодных встречах в Бангкоке повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Тайваня в этом году с 5,2% до 10,7%. Это самый высокий прогнозируемый темп среди экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Taipei Times.

В обновленном докладе World Economic Outlook МВФ назвал Тайвань единственной экономикой мира, для которой в этом году прогнозируется двузначный рост. Оценка Фонда, однако, ниже прогноза в 11,05%, опубликованного в августе тайваньским Генеральным директоратом бюджета, учета и статистики.

Прогнозы для экономик региона

По оценке МВФ, экономика Японии в этом году вырастет на 0,7%, Южной Кореи — на 3,3%, Сингапура — на 5%, а Гонконга — на 3,8%. Фонд прогнозирует рост на 4,5% для Китая и на 2,3% для Соединенных Штатов.

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Пересмотр прогноза для Тайваня происходит на фоне бума искусственного интеллекта. МВФ отметил, что производство передовых полупроводников в больших масштабах сосредоточено в немногих экономиках, а на Тайвань и Южную Корею приходится 62% чистой торговли вычислительным оборудованием, связанным с искусственным интеллектом.

Экспорт и текущий счет

На фоне сильных показателей экспорта МВФ прогнозирует профицит текущего счета Тайваня на уровне 22% ВВП в этом году — один из самых высоких среди крупных экономик. Фонд также повысил прогноз роста потребительских цен до 2% против 1,5%, предусмотренных в апреле. Уровень безработицы, согласно прогнозу, останется почти неизменным — 3,4%.

МВФ повысил мировой прогноз роста на 0,1 процентного пункта — до 3,1% в этом году после 3,5% в прошлом году. В Фонде подчеркнули, что инвестиции в искусственный интеллект, оборудование и инфраструктуру сейчас поддерживают спрос и международную торговлю, однако ожидания относительно прибыльности и производительности таких технологий могут измениться.

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