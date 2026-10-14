国际货币基金组织在曼谷举行的年度会议上，将台湾今年国内生产总值增长预测从5.2%上调至10.7%。这是亚太地区各经济体中最高的预测增速，《台北时报》报道。

国际货币基金组织在更新后的《世界经济展望》报告中称，台湾是今年全球唯一预计实现两位数增长的经济体。不过，基金组织的预测低于台湾主计总处8月公布的11.05%预测值。

地区经济体预测

国际货币基金组织预计，日本经济今年将增长0.7%，韩国将增长3.3%，新加坡将增长5%，香港将增长3.8%。该组织预测中国经济将增长4.5%，美国经济将增长2.3%。

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对台湾预测的修订正值人工智能热潮之际。国际货币基金组织指出，大规模先进半导体生产集中在少数几个经济体，而台湾和韩国占与人工智能相关计算设备净贸易的62%。

出口与经常账户

在出口表现强劲的背景下，国际货币基金组织预测台湾今年经常账户盈余将达到GDP的22%，为主要经济体中最高水平之一。该组织还将消费者价格增长预测从4月预计的1.5%上调至2%。预计失业率将基本保持不变，为3.4%。

国际货币基金组织将今年全球增长预测上调0.1个百分点至3.1%，去年为3.5%。该组织强调，对人工智能、设备和基础设施的投资目前正在支撑需求和国际贸易，但对这些技术盈利能力和生产率的预期可能发生变化。

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