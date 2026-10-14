Międzynarodowy Fundusz Walutowy podczas dorocznych spotkań w Bangkoku podniósł prognozę wzrostu produktu krajowego brutto Tajwanu w tym roku z 5,2% do 10,7%. To najwyższe prognozowane tempo wśród gospodarek regionu Azji i Pacyfiku, informuje Taipei Times.

W zaktualizowanym raporcie World Economic Outlook MFW nazwał Tajwan jedyną gospodarką świata, dla której w tym roku prognozowany jest dwucyfrowy wzrost. Ocena Funduszu jest jednak niższa od prognozy 11,05%, opublikowanej w sierpniu przez tajwański Generalny Dyrektoriat Budżetu, Rachunkowości i Statystyki.

Prognozy dla gospodarek regionu

Według oceny MFW gospodarka Japonii wzrośnie w tym roku o 0,7%, Korei Południowej — o 3,3%, Singapuru — o 5%, a Hongkongu — o 3,8%. Fundusz prognozuje wzrost o 4,5% dla Chin i o 2,3% dla Stanów Zjednoczonych.

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Rewizja prognozy dla Tajwanu następuje w czasie boomu sztucznej inteligencji. MFW zauważył, że produkcja zaawansowanych półprzewodników na dużą skalę koncentruje się w niewielu gospodarkach, a Tajwan i Korea Południowa odpowiadają za 62% handlu netto sprzętem komputerowym związanym ze sztuczną inteligencją.

Eksport i rachunek obrotów bieżących

Wobec silnych wyników eksportu MFW prognozuje nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących Tajwanu na poziomie 22% PKB w tym roku — jedną z najwyższych wśród dużych gospodarek. Fundusz podniósł także prognozę wzrostu cen konsumpcyjnych do 2%, wobec 1,5% przewidywanych w kwietniu. Stopa bezrobocia, według prognozy, pozostanie niemal niezmieniona i wyniesie 3,4%.

MFW podniósł światową prognozę wzrostu o 0,1 punktu procentowego, do 3,1% w tym roku, po 3,5% w ubiegłym roku. Fundusz podkreślił, że inwestycje w sztuczną inteligencję, sprzęt i infrastrukturę obecnie wspierają popyt i handel międzynarodowy, jednak oczekiwania dotyczące rentowności i produktywności takich technologii mogą się zmienić.

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