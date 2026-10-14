波兰弗罗茨瓦夫当地机场签署了首份关于为美国空军建设转运和装载基地的协议。该协议涵盖该项目20项任务中的5项，RMF24报道。

军用航空基础设施

合同在弗罗茨瓦夫区域基础设施管理局签署。根据协议，将建设两处军用运输机停机坪、滑行道、军用消防部门建筑以及值班航空技术人员用房。

整体基础设施将包括4个供洛克希德C-5“银河”重型运输机使用的停机位，以及3个供C-130“大力神”运输机使用的停机位。C-5“银河”是世界上最大的军用运输机之一：其机长近76米，翼展超过67米，载重能力为127.5吨。该飞机用于快速远距离运输重型装备、车辆和物资。

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项目实施时间表

波兰武装部队保障监察局表示，该项目根据波美《强化防务合作协议》（EDCA）实施。新基础设施将扩大接收军用飞机的能力，并保障美军的航空运输。

计划于2029年完成该协议项下工作、进行认证并确保具备接收飞机的能力。据Defence24报道，这个价值数亿兹罗提的项目还包括一个用于装卸弹药和爆炸物的独立受保护区域、一座美国军事营地、重型装备维修车间、武器仓库以及一条通往弗罗茨瓦夫-西货运站的军用铁路支线。扩建后，该机场将成为北约东翼的物流枢纽，预计所有工作将于2035年前完成。

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