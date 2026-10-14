We Wrocławiu w Polsce podpisano pierwszą umowę dotyczącą budowy bazy przeładunkowo-załadunkowej dla Sił Powietrznych USA na lokalnym lotnisku. Umowa obejmuje pięć z 20 zadań projektu, informuje RMF24.

Infrastruktura dla lotnictwa wojskowego

Kontrakt podpisano w Regionalnym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu. W ramach umowy mają powstać dwie płyty postojowe dla wojskowych samolotów transportowych, drogi kołowania, budynek wojskowej straży pożarnej oraz pomieszczenia dla dyżurnego technika lotniczego.

Łącznie infrastruktura ma obejmować cztery miejsca postojowe dla ciężkich samolotów transportowych Lockheed C-5 Galaxy oraz trzy dla C-130 Hercules. C-5 Galaxy należy do największych wojskowych samolotów transportowych na świecie: jego długość wynosi prawie 76 metrów, rozpiętość skrzydeł ponad 67 metrów, a ładowność 127,5 tony. Samolot jest przeznaczony do szybkiego transportu ciężkiego sprzętu, pojazdów i zaopatrzenia na znaczne odległości.

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Terminy realizacji projektu

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP wskazał, że projekt jest realizowany na podstawie polsko-amerykańskiej Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej EDCA. Nowa infrastruktura ma zwiększyć możliwości przyjmowania wojskowych statków powietrznych i zapewniania transportu lotniczego dla sił amerykańskich.

Zakończenie prac objętych tą umową, przeprowadzenie certyfikacji oraz osiągnięcie gotowości do przyjmowania samolotów planowane jest w 2029 roku. Według Defence24 projekt o wartości kilkuset milionów złotych przewiduje także oddzielną chronioną strefę do załadunku i rozładunku amunicji oraz materiałów wybuchowych, amerykańskie miasteczko wojskowe, warsztaty naprawcze dla ciężkiego sprzętu, magazyny broni oraz wojskową bocznicę kolejową do stacji towarowej Wrocław-Zachód. Po rozbudowie lotnisko ma stać się węzłem logistycznym dla wschodniej flanki NATO, a wykonanie wszystkich prac jest oczekiwane do 2035 roku.

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