У Вроцлаві підписали першу угоду для бази ВПС США — RMF24

У Вроцлаві, Польща, підписали першу угоду щодо будівництва бази перевантаження та завантаження для Військово-повітряних сил США на місцевому аеропорту. Угода охоплює п’ять із 20 завдань проєкту, повідомляє RMF24.

Інфраструктура для військової авіації

Контракт підписали в Регіональному управлінні інфраструктури у Вроцлаві. У межах угоди мають збудувати дві стоянкові платформи для військово-транспортних літаків, руліжні доріжки, будівлю військової пожежної служби та приміщення для чергового авіатехніка.

Загалом інфраструктура має включати чотири місця стоянки для важких транспортних літаків Lockheed C-5 Galaxy та три — для C-130 Hercules. C-5 Galaxy належить до найбільших військово-транспортних літаків у світі: його довжина становить майже 76 метрів, розмах крила — понад 67 метрів, а вантажопідйомність — 127,5 тонни. Літак призначений для швидкого перевезення важкої техніки, транспортних засобів і постачання на значні відстані.

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Терміни реалізації проєкту

Інспекторат підтримки Збройних сил Польщі зазначив, що проєкт реалізують на підставі польсько-американської Угоди про посилену оборонну співпрацю EDCA. Нова інфраструктура має розширити можливості прийому військових повітряних суден і забезпечення авіаперевезень американських сил.

Завершити роботи за цією угодою, провести сертифікацію та забезпечити готовність до прийому літаків планують у 2029 році. За даними Defence24, у межах проєкту вартістю кілька сотень мільйонів злотих також передбачено окрему захищену зону для завантаження й розвантаження боєприпасів та вибухових матеріалів, американське військове містечко, ремонтні майстерні для важкої техніки, склади зброї й військову залізничну гілку до вантажної станції Вроцлав-Західний. Після розбудови аеропорт має стати логістичним вузлом для східного флангу НАТО, а виконання всіх робіт очікується до 2035 року.

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