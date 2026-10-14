Во Вроцлаве, Польша, подписали первое соглашение о строительстве базы перегрузки и погрузки для Военно-воздушных сил США в местном аэропорту. Соглашение охватывает пять из 20 задач проекта, сообщает RMF24.

Инфраструктура для военной авиации

Контракт подписали в Региональном управлении инфраструктуры во Вроцлаве. В рамках соглашения должны построить две стояночные площадки для военно-транспортных самолётов, рулёжные дорожки, здание военной пожарной службы и помещения для дежурного авиационного техника.

В целом инфраструктура должна включать четыре места стоянки для тяжёлых транспортных самолётов Lockheed C-5 Galaxy и три — для C-130 Hercules. C-5 Galaxy относится к крупнейшим военно-транспортным самолётам в мире: его длина составляет почти 76 метров, размах крыла — более 67 метров, а грузоподъёмность — 127,5 тонны. Самолёт предназначен для быстрой перевозки тяжёлой техники, транспортных средств и снабжения на значительные расстояния.

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Сроки реализации проекта

Инспекторат поддержки Вооружённых сил Польши отметил, что проект реализуется на основании польско-американского Соглашения об усиленном оборонном сотрудничестве EDCA. Новая инфраструктура должна расширить возможности приёма военных воздушных судов и обеспечения авиаперевозок американских сил.

Завершить работы по этому соглашению, провести сертификацию и обеспечить готовность к приёму самолётов планируют в 2029 году. По данным Defence24, в рамках проекта стоимостью несколько сотен миллионов злотых также предусмотрены отдельная защищённая зона для загрузки и разгрузки боеприпасов и взрывчатых материалов, американский военный городок, ремонтные мастерские для тяжёлой техники, склады оружия и военная железнодорожная ветка к грузовой станции Вроцлав-Западный. После расширения аэропорт должен стать логистическим узлом для восточного фланга НАТО, а выполнение всех работ ожидается к 2035 году.

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