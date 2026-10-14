В Таиланде полиция задержала 39 подозреваемых в ходе операции против предполагаемой транснациональной сети онлайн-мошенничества и отмывания денег. Обыски провели в Бангкоке и десяти провинциях, а стоимость изъятых активов превысила 500 млн батов, сообщает Bangkok Post.

Обыски в 27 местах

Операцию под названием Anti-Scam Matrix проводили Центр по борьбе с кибермошенничеством и Центральное следственное бюро Таиланда. Среди задержанных — 30 граждан Таиланда, восемь граждан Китая и один гражданин Мьянмы.

По данным полиции, подозреваемым вменяют, в частности, мошенничество в отношении населения, выдачу себя за другое лицо, внесение ложной информации в компьютерные системы и отмывание денег. Правоохранители обыскали 27 объектов в Бангкоке, Чиангмае, Чианграе, Самутпракане, Сарабури, Сингбури, Накхонпатхоме, Чонбури, Каласине, Наратхивате и Ранонге.

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Имущество и схема обмана

По данным следствия, были изъяты восемь объектов элитной недвижимости стоимостью более 330 млн батов, квартиры и документы на землю в районе Рама 9 стоимостью более 90 млн батов, дом в Крунгтеп-Крити стоимостью более 60 млн батов, а также десять дорогих автомобилей.

Расследование началось после проверки данных иностранцев с визами Thailand Privilege в связи с жалобами на онлайн-мошенничество. Следователи установили, что на банковские счета граждан Китая, имевших такие визы, поступали средства от предполагаемых мошенников.

По версии полиции, жертв заманивали рекламой в Facebook с обещаниями высокой прибыли от инвестиций в блокчейн-торговлю. Затем их направляли в группы в Line, где сообщники убеждали открыть торговые счета через сайт ote-th.com и скачать фальшивое приложение OTE TH. Когда люди пытались вывести якобы полученную прибыль, от них требовали дополнительные платежи. В одном эпизоде ущерб составил 26,5 млн батов, а 74 установленных потерпевших в общей сложности потеряли 173 млн батов.

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