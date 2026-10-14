泰国警方在针对一个涉嫌跨国网络诈骗和洗钱网络的行动中拘留了39名嫌疑人。搜查在曼谷及10个府进行，被查封资产价值超过5亿泰铢，据《曼谷邮报》报道。

搜查27处地点

这项名为“Anti-Scam Matrix”的行动由泰国网络诈骗打击中心和中央调查局开展。被拘留者包括30名泰国公民、8名中国公民和1名缅甸公民。

警方称，嫌疑人被指控的罪名包括针对公众的诈骗、冒充他人、向计算机系统输入虚假信息以及洗钱。执法人员搜查了位于曼谷、清迈、清莱、北榄府、沙拉武里、信武里、佛统、春武里、加拉信、那拉提瓦和拉廊的27处场所。

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财产与诈骗手法

据调查，警方查封了8处价值超过3.3亿泰铢的豪华房产、位于拉玛九区价值超过9000万泰铢的公寓和土地文件、一栋位于Krungthep Kreetha、价值超过6000万泰铢的房屋，以及10辆昂贵汽车。

调查始于对持有Thailand Privilege签证的外国人资料进行核查，此前收到了有关网络诈骗的投诉。调查人员发现，持有此类签证的中国公民银行账户曾收到来自涉嫌诈骗者的资金。

警方认为，受害者被Facebook上的广告吸引，广告承诺投资区块链交易可获得高额回报。随后，他们被引导至Line群组，团伙成员在那里说服他们通过ote-th.com网站开设交易账户，并下载虚假的OTE TH应用程序。当人们试图提取所谓获得的利润时，被要求支付额外费用。在其中一宗案件中，损失达2650万泰铢，74名已确认受害者共损失1.73亿泰铢。

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