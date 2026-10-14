W Tajlandii policja zatrzymała 39 podejrzanych podczas operacji wymierzonej w domniemaną transnarodową siatkę oszustw internetowych i prania pieniędzy. Przeszukania przeprowadzono w Bangkoku i dziesięciu prowincjach, a wartość zajętych aktywów przekroczyła 500 mln bahtów, informuje Bangkok Post.

Przeszukania w 27 lokalizacjach

Operację pod nazwą Anti-Scam Matrix prowadziły tajlandzkie Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości i Centralne Biuro Śledcze. Wśród zatrzymanych jest 30 obywateli Tajlandii, ośmiu obywateli Chin i jeden obywatel Mjanmy.

Według policji podejrzanym zarzuca się między innymi oszustwa na szkodę ludności, podszywanie się pod inne osoby, wprowadzanie fałszywych informacji do systemów komputerowych oraz pranie pieniędzy. Funkcjonariusze przeszukali 27 obiektów w Bangkoku, Chiang Mai, Chiang Rai, Samut Prakan, Saraburi, Sing Buri, Nakhon Pathom, Chon Buri, Kalasin, Narathiwat i Ranong.

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Majątek i schemat oszustwa

Według śledztwa zajęto osiem luksusowych nieruchomości o wartości ponad 330 mln bahtów, mieszkania i dokumenty dotyczące gruntów w rejonie Rama 9 o wartości ponad 90 mln bahtów, dom w Krungthep Kreetha o wartości ponad 60 mln bahtów, a także dziesięć drogich samochodów.

Śledztwo rozpoczęło się po sprawdzeniu danych cudzoziemców posiadających wizy Thailand Privilege w związku ze skargami dotyczącymi oszustw internetowych. Śledczy ustalili, że na rachunki bankowe obywateli Chin posiadających takie wizy trafiały środki od domniemanych oszustów.

Według policji ofiary wabiły reklamy na Facebooku obiecujące wysokie zyski z inwestycji w handel blockchain. Następnie kierowano je do grup w Line, gdzie wspólnicy przekonywali je do otwarcia rachunków handlowych za pośrednictwem strony ote-th.com i pobrania fałszywej aplikacji OTE TH. Gdy ludzie próbowali wypłacić rzekomo uzyskane zyski, żądano od nich dodatkowych płatności. W jednym przypadku straty wyniosły 26,5 mln bahtów, a 74 zidentyfikowane ofiary straciły łącznie 173 mln bahtów.

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