以色列当局拒绝向柏林报纸《taz》记者塞雷娜·比兰切里发放工作签证，并禁止她入境。她多年来一直报道以色列和巴勒斯坦领土发生的事件。自2026年6月起，她一直是该媒体的正式记者。据阿纳多卢通讯社报道。

taz编辑部的反应

taz称该决定严重侵犯新闻自由。该媒体表示，总理本雅明·内塔尼亚胡领导的政府正在背离民主法治国家的原则，而该报将此类行动与威权政权联系在一起。

据taz报道，比兰切里此前在进出以色列时也曾遇到困难。去年，她的笔记本电脑在特拉维夫机场被没收，据称是为了检查爆炸物。设备被损坏后归还，记者没有得到有关该决定原因的解释。

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各方立场

据Israel National News报道，以色列人口与移民管理局指控比兰切里在2025年9月和11月发表的两篇文章中呼吁对以色列实施制裁。这些文章涉及约旦河西岸定居点和加沙地带的人道主义危机。根据这些信息，以色列当局可能将文章内容视为呼吁抵制。

侨民事务和反犹太主义斗争部总干事阿维·科恩·斯卡利表示，以专业新闻报道为幌子呼吁抵制以色列的行为不会被容忍。与此同时，taz编辑部强调，比兰切里从未呼吁抵制该国。记者本人在社交媒体上表示，她主张针对以色列政府的行动实施金融和军事制裁，但不主张抵制该国。

taz还报道称，自2025年以来，另有四名记者被拒绝入境以色列：法国人爱丽丝·弗鲁萨尔、西班牙人克拉尔特·卡斯蒂略、法国摄影记者弗雷德里克·勒布伦，以及意大利记者兼摄影师亚历山德罗·斯特法内利。该媒体呼吁德国联邦政府要求以色列遵守言论和新闻自由，并允许比兰切里不受限制地重返工作岗位。

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