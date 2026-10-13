Władze Izraela odmówiły wydania wizy pracowniczej i zakazały wjazdu do kraju Serenie Bilanceri, korespondentce berlińskiej gazety taz, która przez wiele lat relacjonowała wydarzenia w Izraelu i na terytoriach palestyńskich. Od czerwca 2026 roku jest oficjalną korespondentką tego medium. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Reakcja redakcji taz

W taz decyzję nazwano istotnym naruszeniem wolności prasy. Medium oświadczyło, że rząd premiera Benjamina Netanjahu odchodzi od zasad demokratycznego państwa prawnego, a gazeta wiąże takie działania z reżimami autorytarnymi.

Według taz Bilanceri już wcześniej napotykała trudności podczas wjazdu do Izraela i wyjazdu z niego. W ubiegłym roku na lotnisku w Tel Awiwie skonfiskowano jej laptop rzekomo w celu sprawdzenia go pod kątem materiałów wybuchowych. Urządzenie zwrócono uszkodzone, a dziennikarce nie przedstawiono wyjaśnienia przyczyn tej decyzji.

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Stanowiska stron

Jak pisze Israel National News, izraelski Urząd ds. Ludności i Imigracji oskarżył Bilanceri o wzywanie do sankcji przeciwko Izraelowi w dwóch artykułach opublikowanych we wrześniu i listopadzie 2025 roku. Materiały dotyczyły osiedli na Zachodnim Brzegu i kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy. Izraelskie władze, według tych danych, prawdopodobnie uznały treść tekstów za wezwanie do bojkotu.

Dyrektor generalny Ministerstwa ds. Diaspory i Walki z Antysemityzmem Avi Cohen Skali oświadczył, że wezwania do bojkotu Izraela pod pozorem profesjonalnego dziennikarstwa nie będą tolerowane. Jednocześnie redakcja taz podkreśliła, że Bilanceri nigdy nie wzywała do bojkotu państwa. Sama dziennikarka oświadczyła w mediach społecznościowych, że opowiadała się za sankcjami finansowymi i wojskowymi w odpowiedzi na działania izraelskiego rządu, lecz nie za bojkotem kraju.

taz poinformował również, że od 2025 roku wjazdu do Izraela odmówiono jeszcze czworgu dziennikarzom: Francuzce Alice Froussard, Hiszpance Queralt Castillo, francuskiej fotoreporterce Frédérique Le Brun oraz włoskiemu dziennikarzowi i fotografowi Alessandro Stefanelliemu. Medium wezwało rząd federalny Niemiec do domagania się od Izraela przestrzegania wolności słowa i prasy oraz umożliwienia Bilanceri powrotu do pracy bez ograniczeń.

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