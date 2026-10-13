We wtorek, 13 października, parlament Węgier zagłosował za zniesieniem części przepisów ograniczających dostęp nieletnich do materiałów o homoseksualności i tożsamości płciowej. Za zniesieniem tych norm zagłosowało 139 posłów, przeciw było 51, informuje RMF24.

Zmiany dotyczą przede wszystkim zakazu rozpowszechniania wśród osób poniżej 18. roku życia materiałów na temat homoseksualności i tożsamości płciowej. Ograniczenia te wprowadzono do ustawy o ochronie dzieci w 2021 roku.

Jakie ograniczenia zniesiono

Jednocześnie przyjęte przepisy przewidują ochronę nieletnich przed materiałami promującymi przemoc seksualną, manipulację i wykorzystywanie. Przewidują także ograniczenie dostępu dzieci w przestrzeni publicznej do materiałów wizualnych i audiowizualnych, które mogą negatywnie wpływać na ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny lub moralny.

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Agencja AFP zaznaczyła, że decyzja parlamentu może być pierwszym wyraźnym sygnałem zmiany podejścia władz węgierskich do praw osób LGBT. Premier Peter Magyar przedstawił zmiany jako wzmocnienie ochrony dzieci niezależnie od orientacji seksualnej, a nie jako przywrócenie praw osób LGBT.

Reakcja i wcześniejsze ograniczenia

Tamás Dombos z organizacji praw człowieka Hatter Society nazwał zniesienie ograniczeń dostępu do materiałów o LGBT ważnym i pozytywnym krokiem. Jednocześnie stwierdził, że w obszarze praw osób LGBT na Węgrzech nadal pozostaje wiele nierozwiązanych kwestii.

Według Dombosa osoby transpłciowe nie mają możliwości prawnego uznania tożsamości płciowej nawet po korekcie płci, a pary jednopłciowe nie mogą adoptować dzieci. W 2020 roku władze Węgier zablokowały możliwość prawnego uznania płci osób transpłciowych, a w 2025 roku wprowadziły przepisy zakazujące marszów równości.

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