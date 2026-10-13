10月13日星期二，匈牙利议会投票取消了部分限制未成年人获取有关同性恋和性别认同材料的规定。共有139名议员投票支持废除这些规定，51人反对，RMF24报道。

这些修改主要涉及禁止向18岁以下人士传播有关同性恋和性别认同材料的规定。这些限制于2021年被纳入儿童保护法。

取消了哪些限制

同时，通过的规则规定保护未成年人免受宣扬性暴力、操纵和剥削的材料影响。规则还规定，限制儿童在公共场所接触可能对其身体、智力、情感或道德发展产生负面影响的视觉和视听材料。

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法新社指出，议会的决定可能是匈牙利当局改变其对LGBT人士权利态度的第一个明确信号。总理彼得·马扎尔将这些修改描述为加强对儿童的保护，不论其性取向如何，而非恢复LGBT人士的权利。

反应与此前的限制

人权组织Hatter Society的塔马什·东博什称，取消获取LGBT相关材料的限制是重要且积极的一步。同时，他表示，匈牙利在LGBT权利领域仍存在许多未解决的问题。

东博什表示，跨性别者即使在完成性别转换后也无法在法律上承认其性别认同，而同性伴侣无法收养儿童。2020年，匈牙利当局阻止了对跨性别者性别进行法律承认的可能性；2025年，又出台了禁止平等游行的规定。

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