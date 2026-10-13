Парламент Венгрии во вторник, 13 октября, проголосовал за отмену части положений, ограничивавших доступ несовершеннолетних к материалам о гомосексуальности и гендерной идентичности. За отмену норм проголосовали 139 депутатов, против — 51, сообщает RMF24.

Изменения касаются прежде всего запрета на распространение среди лиц младше 18 лет материалов на темы гомосексуальности и гендерной идентичности. Эти ограничения внесли в закон о защите детей в 2021 году.

Какие ограничения отменили

В то же время принятые правила предусматривают защиту несовершеннолетних от материалов, пропагандирующих сексуальное насилие, манипуляции и эксплуатацию. Они также предусматривают ограничение доступа детей в публичном пространстве к визуальным и аудиовизуальным материалам, которые могут негативно влиять на их физическое, интеллектуальное, эмоциональное или моральное развитие.

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Агентство AFP отметило, что решение парламента может стать первым явным сигналом изменения подхода венгерских властей к правам LGBT-людей. Премьер-министр Петер Мадьяр представил изменения как усиление защиты детей независимо от сексуальной ориентации, а не как восстановление прав LGBT-людей.

Реакция и предыдущие ограничения

Тамаш Домбош из правозащитной организации Hatter Society назвал отмену ограничений на доступ к материалам о LGBT важным и позитивным шагом. В то же время он заявил, что в сфере прав LGBT в Венгрии остается еще много нерешенных вопросов.

По словам Домбоша, трансгендерные люди не имеют возможности юридически признать гендерную идентичность даже после гендерного перехода, а однополые пары не могут усыновлять детей. В 2020 году венгерские власти заблокировали возможность юридического признания гендера трансгендерных людей, а в 2025 году ввели нормы, запрещающие марши равенства.

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