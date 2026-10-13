Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas rozmowy telefonicznej z następcą tronu Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salmanem wezwał Iran do zaprzestania destabilizacji regionu. Rozmówcy omówili ostatnie ataki Huti, sytuację na Bliskim Wschodzie oraz sposoby zakończenia konfliktu regionalnego, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenie w sprawie ataków Huti

Rzecznik rządu Niemiec Stefan Kornelius oświadczył, że Merz z najwyższą stanowczością potępił ostatnie ataki przeprowadzone przez, jak powiedział, wspieranych przez Iran Huti. Kanclerz i saudyjski następca tronu zgodzili się, że ataki te muszą natychmiast ustać.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Cieśniny i program nuklearny

Kornelius poinformował również, że Merz podkreślił potrzebę bezzwłocznego zakończenia blokad morskich w Cieśninie Ormuz i cieśninie Bab al-Mandab, które, jak powiedział, zostały wprowadzone przez Iran i Huti. Kanclerz wezwał Teheran do rozpoczęcia poważnych negocjacji, trwałego i bez ograniczeń otwarcia Cieśniny Ormuz oraz zakończenia wojskowego programu nuklearnego. Ponadto rozmówcy omówili wpływ konfliktu na ceny energii w Niemczech oraz sposoby ich stabilizacji.

Czytaj nas na