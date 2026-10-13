W Paryżu były premier Francji i kandydat na prezydenta Édouard Philippe oświadczył, że propozycje jego skrajnie prawicowej rywalki Marine Le Pen dotyczące Unii Europejskiej mogą podważyć jedność bloku. Jak podaje Politico Europe, Philippe wygłosił to oświadczenie 13 października podczas Paryskiego Szczytu Konkurencyjności Politico.

Spór o wkład Francji do budżetu UE

Philippe skrytykował plan Le Pen, by dążyć do jednostronnego znacznego zmniejszenia wkładu Francji do budżetu UE. Jego zdaniem taka inicjatywa faktycznie jest równoznaczna z chęcią opuszczenia Unii Europejskiej bez bezpośredniego wezwania do wyjścia z niej.

Wcześniej Le Pen opowiadała się za przeprowadzeniem we Francji referendum w sprawie wyjścia z UE, lecz zrezygnowała z tej propozycji po porażce z Emmanuelem Macronem w wyborach prezydenckich w 2017 roku. Jej partia Zjednoczenie Narodowe obecnie deklaruje, że dąży do zmieniania UE od wewnątrz.

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Krytyka programu gospodarczego

Philippe nazwał również plany budżetowe Le Pen nierealistycznymi i stwierdził, że jej wyliczenia oszczędności nie mają wystarczającego uzasadnienia. Postępowy ośrodek analityczny Terra Nova w notatce opublikowanej tego samego dnia wskazał na błędy, sprzeczności i niedokładne szacunki w prezentacji budżetowej Le Pen.

W sierpniu Le Pen oświadczyła, że jej plan obniżenia ustawowego wieku emerytalnego do 62 lat dla większości pracowników będzie kosztował 9 mld euro rocznie. Jednocześnie Institut Montaigne, ośrodek analityczny o fiskalnie konserwatywnych poglądach, oszacował koszt tej propozycji na 34,7 mld euro rocznie. W ubiegłym tygodniu Le Pen poinformowała, że później wyjaśni, w jaki sposób sfinansuje tę kluczową obietnicę.

Philippe podkreślił potrzebę odbudowania finansowego zaufania do Francji na europejskiej scenie. Według publikacji deficyt budżetowy kraju nadal przekracza 5% produktu krajowego brutto, co wykracza poza zasady UE.

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