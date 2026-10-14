Jemeńskie siły rządowe i bojownicy Ludowego Oporu poinformowali o odparciu ataków Huti na kilku frontach w prowincji Taiz. Walki nasiliły się we wtorek, gdy operacja „Świt Jemenu” trwała już dziewiąty dzień, podaje Asharq Al-Awsat.

Według wojskowych starcia koncentrowały się na kierunkach Ad-Dabab na zachód od miasta Taiz, a także w Al-Akrud i Asz-Szakab na południu prowincji. Siły rządowe oświadczyły, że zmusiły napastników do odwrotu w rejonach Ad-Dabab i Al-Akrud po poniesieniu przez nich strat i utracie pojazdów wojskowych.

Uderzenia na pozycje i posiłki

Rzecznik jemeńskich sił zbrojnych, pułkownik Madżed an-Nuzajli, poinformował o 1 879 operacjach rażenia celów w ostatnich godzinach. Według wstępnej oceny wojskowych około 950 bojowników Huti zostało wyeliminowanych z działań, a 380 jednostek pojazdów i sprzętu wojskowego zniszczono lub unieruchomiono.

Poinformował, że w operacjach wykorzystano lotnictwo, drony, artylerię, wyrzutnie rakiet oraz jednostki snajperskie. Jak przekazał, celami były umocnienia, stanowiska dowodzenia, pozycje artylerii i wyrzutni rakiet, składy broni, miejsca koncentracji sił oraz transport zaopatrzeniowy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W Taiz naloty, według jemeńskich wojskowych, były wymierzone w posiłki i kolumny Huti. Dowództwo osi wojskowej Taiz poinformowało również o uderzeniach na pozycje w Milat, Tabbat al-Halwi, Al-Tabba as-Sawda i Tabbat al-Karbi na zachód od miasta.

Walki na innych kierunkach

Posiłki skierowano także do rejonu Al-Mudaraba w prowincji Lahdż, graniczącego z rejonem Al-Wazija w zachodniej części Taiz. Brygady Południowych Gigantów oświadczyły, że ma to powstrzymać możliwe posunięcie Huti w kierunku plemiennych obszarów As-Subajha oraz zabezpieczyć trasy łączące fronty przybrzeżne.

W Maribie siły rządowe poinformowały o użyciu artylerii i dronów przeciwko pozycjom oraz zgrupowaniom sił Huti. Naloty przeprowadzono również na posiłki i pozycje obronne na południowych oraz północno-zachodnich frontach prowincji. W prowincji Al-Dżauf uderzenia przeprowadzono na wschód od dystryktu Al-Hazm. Wojskowe jednostki inżynieryjne, jak podały, nadal rozminowują odzyskane pozycje i terytoria.

Czytaj nas na