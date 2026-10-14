Йеменские правительственные силы и бойцы Народного сопротивления заявили об отражении атак хуситов на нескольких фронтах в провинции Таиз. Боевые действия усилились во вторник, когда операция «Рассвет Йемена» продолжалась девятый день, сообщает Asharq Al-Awsat.

По данным военных, столкновения были сосредоточены на направлениях Ад-Дабаб к западу от города Таиз, а также в Аль-Акруде и Аш-Шакабе на юге провинции. Правительственные силы заявили, что вынудили нападавших отступить в районах Ад-Дабаб и Аль-Акруд после понесенных ими потерь и утраты военных машин.

Удары по позициям и подкреплениям

Представитель вооруженных сил Йемена полковник Маджед ан-Нузайли заявил о 1 879 операциях по поражению целей за последние часы. По предварительной оценке военных, около 950 бойцов хуситов были выведены из строя, а 380 единиц техники и военного оборудования уничтожены или выведены из строя.

Он сообщил, что в операциях применялись авиация, беспилотники, артиллерия, ракетные установки и снайперские подразделения. По его словам, целями были укрепления, командные пункты, позиции артиллерии и ракетных установок, склады вооружений, места сосредоточения сил и транспорт снабжения.

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В Таизе авиаудары, по утверждению йеменских военных, были направлены на подкрепления и колонны хуситов. Командование военной оси Таиза также сообщило об ударах по позициям в Милате, Таббат-аль-Хальви, Аль-Таббе ас-Сауде и Таббат-аль-Карби к западу от города.

Бои на других направлениях

Подкрепления также перебросили в район Аль-Мудараба в провинции Лахдж, граничащий с районом Аль-Вазия на западе Таиза. Бригады Южных гигантов заявили, что это должно сдержать возможное продвижение хуситов к племенным районам Ас-Субайха и обезопасить маршруты, соединяющие прибрежные фронты.

В Марибе правительственные силы сообщили о применении артиллерии и дронов против позиций и скоплений сил хуситов. Авиаудары также наносились по подкреплениям и оборонным позициям на южных и северо-западных фронтах провинции. В провинции Аль-Джауф удары наносились к востоку от района Аль-Хазм. Военные инженерные подразделения, по их словам, продолжают разминирование отвоеванных позиций и территорий.

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