也门政府军和人民抵抗力量战士称，已在塔伊兹省多个战线击退胡塞武装的袭击。Asharq Al-Awsat报道，随着“也门黎明”行动进入第九天，战事于周二加剧。

据军方消息，冲突主要集中在塔伊兹市以西的阿德达巴卜方向，以及该省南部的阿克鲁德和阿什沙卡卜地区。政府军表示，在袭击者遭受损失并损失军用车辆后，已迫使其从阿德达巴卜和阿克鲁德地区撤退。

打击阵地和增援部队

也门武装部队发言人马吉德·安-努扎伊利上校表示，在最近数小时内进行了1,879次目标打击行动。根据军方初步评估，约950名胡塞武装人员失去战斗力，380件车辆和军事装备被摧毁或失去战斗力。

他表示，行动中使用了航空兵、无人机、火炮、火箭发射器和狙击部队。据他称，目标包括防御工事、指挥所、火炮和火箭发射器阵地、武器库、兵力集结地点和补给运输车辆。

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也门军方称，在塔伊兹的空袭目标是胡塞武装增援部队和车队。塔伊兹军事轴线司令部还报告称，对该市以西的米拉特、塔巴特·哈勒维、阿尔塔巴·萨乌达和塔巴特·卡尔比的阵地实施了打击。

其他方向的战斗

增援部队还被部署至拉赫季省的穆达拉巴地区，该地区与塔伊兹西部的瓦济亚地区接壤。南方巨人旅表示，此举旨在遏制胡塞武装可能向阿斯苏拜哈部落地区推进，并确保连接沿海战线的路线安全。

在马里卜，政府军报告称使用火炮和无人机打击胡塞武装阵地及兵力集结地。空袭还打击了该省南部和西北部战线的增援部队及防御阵地。在焦夫省，对哈兹姆地区以东实施了打击。军方工程部队表示，仍在继续清除收复阵地和地区的地雷。

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