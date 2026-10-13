在巴黎，法国前总理兼总统候选人爱德华·菲利普表示，其极右翼竞争对手玛丽娜·勒庞有关欧盟的提议可能破坏该集团的团结。Politico Europe报道，菲利普于10月13日在Politico巴黎竞争力峰会上发表了这一声明。

围绕法国对欧盟预算贡献的争议

菲利普批评勒庞寻求单方面大幅削减法国对欧盟预算贡献的计划。他认为，这一倡议实际上等同于希望退出欧盟，却没有直接呼吁退出。

此前，勒庞曾主张在法国举行退出欧盟的公投，但在2017年总统选举中败给埃马纽埃尔·马克龙后放弃了这一提议。她所属的国民联盟党目前表示，寻求从内部改变欧盟。

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对经济纲领的批评

菲利普还称勒庞的预算计划不现实，并表示她对节省金额的计算缺乏充分依据。进步派智库Terra Nova在当天发布的一份说明中指出，勒庞的预算陈述中存在错误、矛盾和不准确的估算。

勒庞8月表示，她将大多数劳动者的法定退休年龄降至62岁的计划每年将耗资90亿欧元。与此同时，持财政保守观点的智库Institut Montaigne估计，这项提议每年的成本为347亿欧元。上周，勒庞表示，她将稍后说明如何为这一关键承诺提供资金。

菲利普强调，需要在欧洲舞台上恢复对法国的金融信心。据该媒体报道，该国预算赤字仍超过国内生产总值的5%，超出欧盟规则允许的范围。

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