津巴布韦政府计划设立规模为5亿美元的现金和粮食储备，以减轻预计由厄尔尼诺引发的干旱对该国粮食安全的影响。财政部长姆图利·恩库贝表示，TimesLIVE报道。

资金将列入预算

在计划于下个月提交的2027年国家预算草案中，当局打算安排2.5亿美元现金储备，并另外安排2.5亿美元用于购买粮食。恩库贝和该部代表表示，这一储备将帮助该国应对粮食供应风险。

政府预测，2027年季节的玉米收成将达到160万吨。这比2026年减少近30%；预测中的干旱被列为主要原因。

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该国的玉米需求

津巴布韦每年需要约220万吨玉米，其中约40万吨用于牲畜饲料。恩库贝还表示，政府已从当地农民手中购入约20万吨玉米，作为战略储备。

2024年，在与厄尔尼诺有关的干旱之后，津巴布韦当局宣布进入国家灾难状态；当时数百万人需要粮食援助。厄尔尼诺是自然气候循环的暖相，会影响世界不同地区的天气状况，并可能扰乱降雨模式。

由于预计厄尔尼诺将对农业部门造成影响，政府还将津巴布韦2027年的经济增长预测从最初的5%下调至3.5%。

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